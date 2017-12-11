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سيـــاســة
متحدث الرئاسة: السيسي وبوتين سيطلقان مشروع الضبعة النووي
الإثنين 11 ديسمبر 2017 12:16 ص
المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي
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المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي
متابعات
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي, إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتضمن مناقشة عدة ملفات مهمة ولا سيما المطروحة على ساحة الشرق الأوسط, فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بمشروع الضبعة.
وأشار راضي – في تصريحات خاصة للقناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء اليوم الأحد – إلى أن لقاء الغد سيشهد التوقيع على وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي.
وأضاف أن المباحثات الثنائية بين الجانبين ستتركز أيضا على عودة السياحة الروسية في أقرب وقت وكذلك بحث العلاقات التجارية والاقتصادية, بالإضافة إلى (آلية 2+2) والتي تجمع وزيري الدفاع والخارجية لكل من موسكو والقاهرة, موضحا في الوقت ذاته أن هذه الآلية تجمع روسيا بست دول فقط في العالم ومصر هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة من بين تلك الدول.
وفيما يتعلق بقضايا المنطقة, أكد راضي أن هناك تقارب في وجهات النظر بين روسيا ومصر فيما يتعلق بالعديد من القضايا ولا سيما الملف السوري والليبي.
وحول القضية الفلسطينية, أوضح راضي, أن روسيا رحبت بالمصالحة الوطنية الفلسطينية والتي بدأت بجهود مصرية تحت رعاية الرئيس السيسي, وكذلك هناك تقارب كبير واتفاق على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخاص بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس, حيث يؤكد الطرفان أنه لا يخدم القضية الفلسطينية.
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