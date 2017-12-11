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نقل وملاحة
780 قرصا مخدرا داخل ملابس راكب بمطار القاهرة
الإثنين 11 ديسمبر 2017 12:14 ص
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مطار القاهرة 222222
مها أبوودن
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة برئاسة محمد قناوى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.
وتعود واقعة الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس اشتبه ربيع عيد سيد رئيس قسم التفتيش فى راكب مصرى قادم من فرنسا
وبتفتيش حقائبة تبين وجود 50 علبة بها 350 قرص SuButeX المخدر، و4 علبات بها 40 قرص Tramadol المخدر بإجمالى 54 علبة بها 390 قرص مخدر مخفأة بين طيات الملابس
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