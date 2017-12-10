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سيـــاســة
الأربعاء.. إسكان النواب تزور مدينة الجلالة
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:49 م
هضبة الجلالة
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هضبة الجلالة
ياسمين فواز
كشف النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمدينة الجلالة بالعين السخنة الأربعاء القادم، مضيفا أن الزيارة تتضمن أيضا جولة لمحطة تحليه مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أن مشروع قانون البناء الموحد يأتي علي رأس أولويات اللجنة، مؤكدا تأجيل مناقشة مشروعي قانون المطور العقارى والايجار القديم خلال دور الجارى.
كان وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود،قام الشهر الماضي بزيارة الي مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة حجم الإنجازات وخطة العمل على أرض الواقع، وزار الوفد منطقة الإسكان الاجتماعى المميز فى مدينة العلمين الجديدة، ضمن جدول أعمال الزيارة.
وتفقدت لجنة الإسكان بالبرلمان مناطق الجامعات والمنطقة الصناعية ومحطة تحلية مياه البحر وهى الاكبر من نوعها فى الساحل الشمالى، كما تفقدت مناطق الإسكان ومنها منطقة إسكان دون ومشروع إسكان مصر والطريق الساحلى الجد
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