مدير بشركة INDE: تحديات عديدة تواجه صناعة المكونات

شريف عيسى

قال شادى رشاد، مدير تطوير الأعمال بشركة INDE للصناعات المغذية، إن هناك عدد من التحديات التى تواجه تطوير صناعة المكونات والتى من أبرزها تهرب المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مقارنة بالمكونات المحلية الصنع.

وأشار إلى أن انخفاض القيمة الجمركية على المكونات، والتى تقدر بنسبة ٧% تسبب فى عدم قدرة الصناعات المغذية على التطوير وتلبية احتياجات مصنعى السيارات المحليين، بالاضافة الى احجام المصنعين عن ضخ استثمارات فى مجال صناعة المكونات.

وأكد على التصدير للأسواق الأفريقية سيدعم نمو صناعة المكونات فى مصر خاصة لدولة جنوب افريقيا والتى تستهدف الوصول بمبيعاتها من السيارات الى ١٠ مليون وحدة بحلول عام٢٠٣٠.



