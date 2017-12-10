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سيـــاســة
برلماني: خلال شهرين تطبيق أحكام جديدة على جرائم الاغتصاب
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:37 م
محكمة
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محكمة
ياسمين فواز
قال هشام والي، عضو مجلس النواب، إنه تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث ينص القانون الجديد على الحبس المشدد للخاطف، والإعدام جريمة الاغتصاب والقتل وتجارة الأعضاء البشرية.
وأضاف "والي"،في تصريحات تلفزيونية له اليوم، أنه في القانون الجديد لا يتم انتظار 24 ساعة على تغيب الطفل كي يتم الإبلاغ عنه، بل من يتغيب طفله علية التوجه فورًا لتحرير محضر بالواقعة لبدء البحث عنه .
وتابع :" هروب الطفل ملناش دعوة بيه ، وخلال شهرين هيتم العمل بالقانون الجديد".
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