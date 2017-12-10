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اقتصاد وأسواق
الصحة: ضخ 3.2 مليون عبوة من البنسيلين خلال ديسمبر
الأحد 10 ديسمبر 2017 10:34 م
وزارة الصحة والسكان 5
أخر الأخبار
وزارة الصحة والسكان 5
3 شركات محلية ستبدأ بإنتاج البسيلين محليا
أحمد صبرى
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستضخ 3.2 مليون عبوة من مستحضر البنسيلين خلال الشهر الحالى لحل أزمة نقصه، مؤكدا أن هناك انفراجة فى توافر العقار بدأت من الأمس.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسؤليتى" على قناة صدي البلد، إلى أن الوزارة ستوزع العقار على الصيدليات الخاصة بداية من الغد، وسترفع حصة الصيدليات العامة لسد الطلب على العقار فى مناطق الازدحام.
وأكد أن هناك 3 شركات تابعة للدولة ستبدأ فى إنتاج العقار قريبا بدلا من استيراده وهي مصر للأدوية، والنيل، والمهن الطبية للأدوية.
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