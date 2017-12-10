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سيـــاســة
استمرار إضراب مقيم دعوى الحد الأدني للأجور
الأحد 10 ديسمبر 2017 10:31 م
ناجي رشاد القيادي العمالي بشركة مصر للمطاحن
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ناجي رشاد القيادي العمالي بشركة مصر للمطاحن
لليوم السابع على التوالي
إيمان عوف
لليوم السابع على التوالي استمر إضراب ناجي رشاد القيادي العمالي بشركة مصر للمطاحن، ومقيم دعوى الحد الأدني للأجور
وقال إن هناك العديد من الأسباب التي دفعته للإضراب والاعتصام داخل مقر الشركة، بسبب التعنت الذي قامت به اإدارة الشركة ضده.
وأشار رشاد إلى أنه فوجيء بنقله لفرع الشركة في مصر القديمة، وهو ما يمثل عبئا ماليا وجهدا إضافيا
وتابع "ثم قامت الادارة بتطبيق عقوبة خصم خمسة أيام من راتبي بتهمة مخالفات التعليمات، وهي عقوبة مبالغ فيه حتي في حال ارتكاب مخالفه إدارية وعند عدم تنفيذ تعليمات يتم خصم يوم واحد خاصة في المرة الأولى، وهو ما دفعني لإعلان الاضراب عن الطعام وقمت بتحرير محضر باضرابي عن الطعام، فحاولت الشركة تحرير محضر ضدي يتهمونني فيه بارتكاب مخالفات مالية"
واستكمل رشاد حديثه برفض القسم تحرير محضر ضدي، ثم صدر تقرير طبي من طبيب منتدب من وزارة الصحة بتردي الوضع الصحي فتم نقلي لمستشفي إمبابة ومازالت مضربا حتي الأن لحين تحقيق مطالبي في النقل للشركة الرئيسية في الهرم، ووقف التعنت ضدي وفتح تحقيق في وقائع إهدار مال عام.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة حول الاتهامات التي ذكرها ناجي رشاد.
والقيادى العمالى ناجى رشاد صاحب أكبر انتصار عمالى فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحصوله على حكم قضائى يرفع الحد الأدنى للأجور من 112 جنيهاً إلى 1200 جنيه شهرياً
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