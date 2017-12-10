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أزمة هوية القدس تتصدر موضوعات التوك شو الليلة
الأحد 10 ديسمبر 2017 09:59 م
القدس
أخر الأخبار
القدس
رحاب صبحى
تصدرت أزمة نقل سفارة واشنطن للقدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل قضايا برامج التوك شو الليلة
السفير نبيل بدر ببرنامج " وصال " على الفضائية المصرية
استضيف برنامج وصال فى السابعة مساء ًعلى الفضائية المصرية السفير نبيل بدر عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية والرئيس السابق للجمعية المصرية للأمم المتحدة ، والدكتور عبدلله مباشر رئيس الحالية المصرية برومانيا.
ودار الحديث عن دورالأمم المتحدة فى إلغاء قرار الرئيس الأمريكى ترامب ، القدس عاصمة لإسرائيل ً وتاثيرها على القرار الامريكى.
كما ناقش البرنامج مساهمة المصريين فى الخارج بنشر الحضارة والتاريخ المصرى للغرب، وكيفية تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض.
القضايا الشائكة على الساحة المصرية والعربية فى " 90 دقيقة " على المحور
استضافت الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ، فى الساعة الثامنة مساءً ، كل من السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الاسبق وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، فى حلقة خاصة لمناقشة القضايا الشائكة على الساحة المصرية والعربية.للتعليق على قرارات وزراء الخارجية العربية بشأن القضية الفلسطينية ، بالإضافة إلى قرارات كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الخاص برفضهم لقاء نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .
يوسف زيدان يتحدث عن القدس فى " كل يوم " على one
استضيف الاعلامى عمرو اديب فى برنامجه " كل يوم " على قناة one الكاتب والروائى الدكتور يوسف زيدان للحديث عن العديد من القضايا التاريخية من وجهة نظر مختلفة كما يتحدث عن القدس وعروبته وقدسيته .
أزمة البنسلين فى " على مسؤليتى " على صدى البلد
استضيف الاعلامى، أحمد موسى فى برنامجه " على مسؤليتى على قناة صدى البلد فى الثامنة مساءً ، الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور حسام حريرة أمين عام نقابة الصيادلة وعلى عو ف رئيس شعبة الادوية بالغرف التجارية ، لنقاش أزمة البنسلين ومعاناة المرىض فى البحث عن العقار .
وزيرة الهجرة فى " أخر النهار"
حلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في الثامنة مساءً ، ضيفة على برنامج "أخر النهار" على قناة النهار في حوار خاص مع الإعلامي خالد صلاح تكشف خلاله كواليس زيارتها للمصري المعتدى عليه بالكويت.
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