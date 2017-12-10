شعبة الأدوية: الصحة تعلم بحدوث أزمة البنسيلين منذ مايو الماضي

بنسيلين

أحمد صبرى



قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن وزارة الصحة كانت تعلم بأزمة سوف تنشأ فى السوق المصرية ستؤدى إلى نقص عقار البنسيلين منذ شهر مايو الماضي، بعد توقف الشركة المستوردة عن استيارد العقار، لكن لم تتحرك لاحتواء الأزمة حتى حدثت مشكلة كبيرة فى الأسبوع الماضي.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج "على مسؤليتى" على قناة صدى البلد، أن الوزارة اعتمدت على ما لديها من مخزون فى تلك الفترة إلى أن انتهى نهاية أكتوبر الماضي، وهو ما أدى إلى انعدام العقار فى السوق إلى أن تم احتواء جزء من الأزمة بعد توزيع 100 ألف عبوة كانت فى طريقها إلى دولة أخرى.