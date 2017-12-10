أجندة الأحداث السياسية يتصدرها لقاء السيسي وبوتين

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



تشهد مصر غدا الاثنين عددا من الأحداث أبرزها زيارة مرتقبة لمصر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين



رئاسة الجمهورية



ــ يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الإثنين الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصرالجديدة ، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما





مجلس النواب



ــ تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماع غدا الاثنين ، لاستكمال نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017 .



كما يستكمل الاجتماع نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017.



بالإضافة إلى استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر القانون رقم 159 لسنة 1981 .



وزراء وحكومة



ــ يعقد الدكتور هشام الشريف، وزير الدولة للتنمية المحلية لقاءً غدا الاثنين، بأحد فنادق القاهرة مع شركاء التنمية من وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أهلية لمشاركة خبرتهم وخططهم في إطار مبادرة القرية المنتجة.



وأوضح المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان له اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من مبادرات الوزارة للنهوض بالقرية المصرية وتعزيز الدور الاقتصادي والإنتاجى للقرية وخلق فرص للعمل.



أحزاب وحركات ونقابات



ــ يعقد البرلمان العربى، اجتماعا غدًا الاثنين، وذلك لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول القدس واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل.



ــ يستقبل اللواء أحمد صقر محافظ الغربية ، غدا الإثنين النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات رئيس ائتلاف دعم مصر، لافتتاح المقرات الجديدة للائتلاف بمحافظة الغربية، بحضور جميع اعضاء هيئة المكتب وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق.



ويعقب افتتاح "السويدي" لمقرات الائتلاف الاجتماع بأعضاء هيئة المكتب والنواب بقاعة المجلس التنفيذي بديوان المحافظة .



ــ تضامنا مع أيام الغضب الفلسطيني دفاعا عن عروبة القدس وجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدعوة لحضور ندوة " فلسطين والكيان الصهيوني: قصة الاغتصاب والهيمنة من روتشيلد وبلفور إلى الواقع وآفاق المستقبل.



و يحاضر فيها رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق الدكتور أحمد السيد النجار ، الخبير الاقتصادي والكاتب والباحث الكبير ، الساعة 6 مساءاً غدا الاثنين



ــ تفتتح منظمة المرأة العربية غدا الإثنين مقرها الجديد بالقاهرة بمشاركة الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، وسفراء الدول العربية بمصر، وعضوات المجلس التنفيذى للمنظمة وكوكبة من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وقالت السفيرة مرفت تلاوى أن هذا المبنى بمثابة بيت خبرة للمرأة العربية يتضمن مركز للتدريب المعتمد، ومكتبة تحتوى على دراسات وأبحاث واحصائيات ومواثيق خاصة بالمرأة العربية فى كل المجالات .



ــ ينظم معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 11 و 12 ديسمبر الجارى، ندوة تحت عنوان " مصر وإفريقيا - قراءة فى آليات التضارب والتواصل.



ومن المقرر أن يٌحاضر فى الندوة التي ستعقد بقاعة سامح سيف اليزل- اللجنة العامة سابقا- النائب السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، وتأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها معهد التدريب البرلماني دورياً، لاسيما بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب .



