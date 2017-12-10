البنك المركزي المصري

خالد بدر الدين



أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 65.7% في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 لينز إلى 1.6 مليار دولار بالمقارنة مع 4.8 مليار خلال نفس الربع من العام الماضى.



وأضاف البنك في بيان أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى حوالى 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار قبل عام وأن العجز التجاري تقلص بنسبة 5 % ليسجل 8.9 مليار دولار من 9.4 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات.



وذكرت وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري يواجه مصاعب منذ ثورة عام 2011 التي أدت لعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب ولكن من المأمول أن يسهم برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي في إنعاش الاقتصاد.



وقال البيان إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد إلى حوالى 1.6 مليار دولار (تدفق للداخل) كنتيجة أساسية لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بمعدل 84.2% كما ارتفعت صادرات النفط 16.8% بينما نمت الصادرات غير النفطية 8.6%.



كما أفاد البيان بأن لفائض في ميزان الخدمات تضاعف ليسجل حوالى 2.8 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضى ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع رسوم قناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل حوالى 1.3 مليار قبل عام.



وانخفضت مدفوعات السفر بنسبة 41.3 % لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار قبل عام انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية في الخارج.



وتصاعدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ حوالى 7.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج 840.9 قبل عام نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.