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رياضة
المقاصة يذيق اﻷهلي مرارة الهزيمة اﻷولى
الأحد 10 ديسمبر 2017 09:27 م
الاهلي
أخر الأخبار
الاهلي
علي المصري
تلقي فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، هزيمته الأولي هذا الموسم، على يد مضيفه مصر المقاصة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة شهدها ملعب الجيش الجديد بالسويس، والمؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.
وحقق عماد سليمان المدير الفني لمصر المقاصة، فوزه الأول علي النادي الأهلي، علي مدار تاريخه التدريبي؛ بعدما خاض خمسة لقاءات سابقة أمام المارد اﻷحمر، تعادل في ثلاثة مباريات وخسر لقاءين.
وأوقف المقاصة، سلسلة المباريات بلا هزيمة للنادي اﻷهلي، والتي بلغت 46 مباراة في المسابقات المحلية، وألحق به الهزيمة اﻷولي هذا الموسم، بعد ثمانية انتصارات وتعادل.
بتلك النتيجة يتجمد رصيد النادي الأهلي، عند 25 نقطة، يحتل بهما المركز الثاني، فيما رفع مصر المقاصة، رصيده للنقطة ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني، بينما رفع مصر المقاصة رصيده للنقطة 18، ليقفز للمركز السابع.
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