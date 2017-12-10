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ثقافة وفنون
توقيع كتاب استمارة 6 لخالد حبيب بحضور وزيرة الهجرة
الأحد 10 ديسمبر 2017 09:14 م
خالد حبيب
أخر الأخبار
خالد حبيب
جهاد سالم
بدأت فاعليات توقيع عقد إصدار كتاب استمارة 6 للكاتب خالد حبيب ودار نهضة مصر للنشر بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.
وقال خالد حبيب إن كتابه الجديد استمارة 6 يروي تجاربه العملية الاجتماعية في العمل بالاقتصاد، وعالم الإدارة والبيزنس، وما تعرض له من مشكلات وإغراءات في عدة مجالات عمل بها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن هناك نقصا شديدا في خبرات إدارة الأعمال في مصر على خلفية الروابط العاطفية المهيمنة على مناخ العمل في العديد من المحطات التي مر بها.
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