برلمانية: نجوب الدول العربية لدعم ترشح السيسي لمرة ثانية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

سلوى عثمان



صرحت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أنها تجوب الدول العربية والأوروبية لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية أخرى، لتخاطب كل الجاليات المصرية فى الخارج من أجل ترشح الرئيس فترة أخرى.



وأكدت آمال رزق الله أن الهدف من هذه الجولات هو التواصل مع الجاليات المصرية لشرح إنجازات الرئيس على مدار ثلاثة أعوام، وما قام به فى ظل الانهيار الاقتصادي والأمنى.



وأوضحت أن الجاليات المصرية تحتاج إلى الشرح والإيضاح بشأن إنجازات السيسي، لاسيما خطوات الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية، والعاصمة الإدارية، وتصحيح المعلومات المغلوطة والمشوهة التى صدرتها بعض المنظمات المشبوهة والممولة.



وبدأت أولى هذه الجولات بدولة الإمارات العربية وبحضور النواب د آمنة نصير، والنائب أحمد رسلان، والنائب أحمد أباظة، وسيادة غادة عجمى.