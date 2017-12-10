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سيـــاســة
قطر تتعاقد على شراء مقاتلات بريطانية بمبلغ 6.7 مليار دولار
الأحد 10 ديسمبر 2017 08:34 م
مقاتلات
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اف 35
رويترز
قالت شركة بي.ايه.إي سيستمز البريطانية للمعدات الدفاعية، اليوم، إن قطر تعاقدت معها على شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني 6.7 مليار دولار.
وقالت الشركة إن من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في أواخر عام 2022، وأن التعاقد يتوقف على "شروط التمويل واستلام الشركة الدفعة الأولى وهو ما يتوقع أن يتحقق في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2018".
وفي مراسم جرت في الدوحة شهد وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون ووزير الدولة القطري لشئون الدفاع خالد بن محمد العطية توقيع الصفقة التي وصفها الوزير البريطاني بأنها "تصويت هائل بالثقة يدعم آلاف الوظائف البريطانية ويضخ مليارات في اقتصادنا".
وقال تشارلز وودبيرن الرئيس التنفيذي لشركة بي.ايه.إي في بيان "يسعدنا أن نبدأ فصلا جديدا في تطوير علاقة طويلة المدى مع دولة قطر والقوات المسلحة القطرية، ونتطلع للعمل مع عميلنا وهو يواصل تطوير قدراته العسكرية".
وكان وزير الدفاع القطري وقع في سبتمبر خطاب نوايا لشراء الطائرات.
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