EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
شركة مياه القاهرة تعلن انقطاع الخدمة عن 9 مناطق غدا
الأحد 10 ديسمبر 2017 08:02 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال- خاص:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية بمدينة القاهرة الجديدة: (التجمع الأول – مدينة الرحاب – المستثمرين الشمالية والجنوبية – الإسكان العائلى – منطقة أبو الهول – المنطقة الصناعية – النرجسات – مركز المدينة – جنوب الأكاديمية)، وذلك ابتداء من الساعة 11 مساء اليوم الأحد الموافق 10-12-2017 وحتى الساعة 6 صباح غدٍ الإثنين الموافق 11-12-2017، نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بأعمال الصيانة الدورية على الخط الرئيسى برافع الصرف الصحي بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرة الجديدة (رافع سام كريت).
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا