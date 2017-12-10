شركة مياه القاهرة تعلن انقطاع الخدمة عن 9 مناطق غدا

محطة المياه

المال- خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية بمدينة القاهرة الجديدة: (التجمع الأول – مدينة الرحاب – المستثمرين الشمالية والجنوبية – الإسكان العائلى – منطقة أبو الهول – المنطقة الصناعية – النرجسات – مركز المدينة – جنوب الأكاديمية)، وذلك ابتداء من الساعة 11 مساء اليوم الأحد الموافق 10-12-2017 وحتى الساعة 6 صباح غدٍ الإثنين الموافق 11-12-2017، نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بأعمال الصيانة الدورية على الخط الرئيسى برافع الصرف الصحي بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرة الجديدة (رافع سام كريت).



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.