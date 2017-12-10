101 مليون دولار تعاقدات تصدير الأقطان

تجميع الأقطان

السنتريسي: هدوء الطلب بعد الكريسماس.. وعودته فبراير المقبل

عاء حسني



ارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، منذ بداية الموسم التصديري 2017/2018 في سبتمبر الماضي، حتى 10 ديسمبر الجاري، لتسجل 34.4 ألف طن قطن، بقيمة 101.6 مليون دولار، بزيادة 23% عن حجم التعاقدات التى خلال تلك الفترة من الموسم الماضي، التى اقتربت من 28 ألف طن.



قال نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إن التعاقدات تسير بوتيرة جيدة إلى الآن، والطلب علي الأقطان المصرية حتى قرب أعياد الكريسماس، يهدأ لحين انتهاء الإجازات فى أغلب الدول المستوردة للأقطان ومنها الصين، ثم يعاود الطلب في فبراير المقبل، عقب انتهاء الإجازات.



وأضاف أن سعر تصدير الأقطان يبلغ حالياً 140 سنت لبرة لأصناف وجه بحرى، وأبرزهم صنف جيزة 86، بما يعادل 2739 جنيهًا.



فيما يصل سعر شراء الأقطان من المزارعين لأصناف وجه بحري 3200 جنيه، للقنطار حالياً، ويعد مستقراً، وفقاً للسنتريسي.