وزير النقل: خطة شاملة لتجديد منظومة نقل الركاب بالسكة الحديد

هشام عرفات النقل

محمود محسن



عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مطولا مع ممثلي عدد من طوائف التشغيل بالسكة الحديد (قائدي القطارات، مساعدي قائدي القطارات، الكمسارية، مراقبي الأبراج، هندسة السكة)، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية والنقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية.



أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه حريص على التواصل المستمر مع كل طوائف التشغيل، والوقوف على مشكلاتهم فى مجال العمل، لأن العنصر البشرى أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة لتجديد المنظومة.



وأضاف عرفات أنه تم التعاقد على جرارات جديدة، وتحديث نظم الإشارات وتطوير المحطات والمزلقانات، كما سيتم تطوير الورش وتأهيل العاملين بها، كذلك تم تعديل القانون الخاص بالسكة الحديد بما يسمح بإدخال القطاع الخاص في أعمال تطوير الورش وأعمال الصيانة.



وأشار عرفات إلى أنه جارٍ التعاقد على تصنيع وتوريد 300 عربة بضائع سكة حديد جديدة، منها 120 عربة مخصصة لنقل الحاويات، خاصة أن هناك جهودا حثيثة من الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع والحاويات عبر السكك الحددية، مؤكدا أن كل هذا التطوير سيتكلف مليارات من الدولارات في حين أن هيئة السكك الحديدية تتعرض لخسائر يومية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والدولة تتحمل هذه الخسائر، لذا تم البحث عن بدائل سريعة لتقليل هذه الخسائر، حيث تم عمل حصر شامل للخردة فى جميع أنحاء الجمهورية وسوف يتم طرحها من خلال مزادات علنية من أجل جلب عائد للسكة الحديد، وتقليل الفجوة بين المصروفات والإيرادات.



واستطرد قائلاً: الصالح للاستثمار من الأراضي المملوكة للسكة الحديد تقدر بـ8 ملايين متر مسطح، وسوف يتم استغلالها لزيادة عوائد السكة الحديد، كما تبلغ عدد التعديات على أراضى السكة الحديد 6071 حالة تعد، وتم إزالة 3071 منها، وجارٍ استكمال باقي الإزالات.



وبالنسبة لموضوع الصيانة، أوضح وزير النقل أنه جارٍ توفير الاعتمادات المالية الخاصة بقطع الغيار، مطالبا مسئولي السكك الحديدية بمزيد من الجهد فى أعمال الصيانة، وعدم خروج أى قطار من الورش قبل التأكد التام من السلامة الفنية للقطار.



وتحدث ممثلو الطوائف المختلفة عن الصعوبات التي يواجهونها أثناء العمل، والتي قد تؤدي إلى فقدان الحياة، مثلما يحدث لعمال المزلقانات الذين يتعرض بعضهم للوفاة أثناء العمل نتيجة اقتحام السيارات للمزلقانات، وعدم مراعاة قواعد المرور على المزلقانات، وأكد عرفات أنه يقدر جهد كافة عمال السكك الحديدية، وأنه يقف إلى جانبهم لأنهم في خدمة المواطنين.



وطالب الحضور بزيادة قيمة البطاقة العلاجية، وبدل وجبة رمضان، فوجه عرفات مسئولي السكك الحديدية بزيادة البطاقة العلاجية للعاملين بالسكة الحديد من 500 إلى 850 جنيه وزيادة قيمة بدل الوجبة الرمضانية إلى 400 جنيه، وزيادة الحافز الوظيفي بمقدار 100 جنيه.