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طاقة
بلومبرج: بدء الإنتاج التجريبي من حقل ظهر للغاز خلال أيام
الأحد 10 ديسمبر 2017 05:20 م
حقل بترول أرشيفية
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حقل بترول أرشيفية
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
يستعد حقل ظهر العملاق للغاز لبدء الإنتاج التجريبي خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن وزراة البترول المصرية.
وتسعى مصر للوصول إلى زيادة معدلات الانتاج من الحقل إلى مستويات تجارية بحلول نهاية العام الحالى.
وقال طارق الملا وزير البترول، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه تم ضخ الغاز من الحقل إلى الشبكة القومية للغاز في خطوة تستهدف اختبار جاهزية خطوط الأنابيب لنقل الغاز المنتج من الحقل البحري الأضخم في البحر المتوسط.
وكان الملا قد أكد مطلع الشهر الجاري أن الحقل يبدا الإنتاج بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية 2018، على أن يرتفع إنتاجه إلى مليار قدم مكعب يوميا في منتصف 2018، ثم إلى 2.7 مليار قدم مكعب بنهاية 2019.
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