EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هاني برزي: إيديتا تتطلع إلى تنمية حصتها بالأسواق الإقليمية
الأحد 10 ديسمبر 2017 04:58 م
هانى برزي
أخر الأخبار
هانى برزي
اقتحام السوق المغربية وضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار
مصطفى طلعت
أعلنت شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "ديسلوج" يتم وفقا لها تدشين شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية – المغرب" بهدف تعزيز التواجد المباشر بسوق الاغذية الخيفية المعبأة اليا في المغرب.
وقال هاني برزي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة "‘إيديتا" أنه بموجب الإتفاقية سيتم تصدير منتجات "إيديتا" إلى السوق المغربي مطلع 2018، على ان يتم إنشاء مصنع جديد مع بداية 2019 باستثمارات مبدئية تصل إلى 10 ملايين دولار.
واوضح "برزي"، في بيان وصل إلى "المال" أن الشراكة الجديدة تتيح فرصة متميزة لتبادل الخبرات الواسعة التي تحظى بها الشركتين، مشيراً إلى أن شركته تتطلع إلى تنمية حصتها السوقية في السوق المغربي وغيرها من الاسواق الاقليمية خلال السنوات المقبلة.
وتمتلك شركة "ديسلوج" حوالي 65 ألف نقطة توزيع بالمغرب، وكذلك إسطول يضم أكثر من 780 شاحنة توزيع و26 مستودع لخامات الدعم اللوجستي لخدمة أكثر من 35 مليون مستهلك، فضلا عن كونها شريكا رسميا للعديد من العلامات التجارية العالمية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا