هاني برزي: إيديتا تتطلع إلى تنمية حصتها بالأسواق الإقليمية

اقتحام السوق المغربية وضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار





مصطفى طلعت

أعلنت شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "ديسلوج" يتم وفقا لها تدشين شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية – المغرب" بهدف تعزيز التواجد المباشر بسوق الاغذية الخيفية المعبأة اليا في المغرب.

وقال هاني برزي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة "‘إيديتا" أنه بموجب الإتفاقية سيتم تصدير منتجات "إيديتا" إلى السوق المغربي مطلع 2018، على ان يتم إنشاء مصنع جديد مع بداية 2019 باستثمارات مبدئية تصل إلى 10 ملايين دولار.

واوضح "برزي"، في بيان وصل إلى "المال" أن الشراكة الجديدة تتيح فرصة متميزة لتبادل الخبرات الواسعة التي تحظى بها الشركتين، مشيراً إلى أن شركته تتطلع إلى تنمية حصتها السوقية في السوق المغربي وغيرها من الاسواق الاقليمية خلال السنوات المقبلة.

وتمتلك شركة "ديسلوج" حوالي 65 ألف نقطة توزيع بالمغرب، وكذلك إسطول يضم أكثر من 780 شاحنة توزيع و26 مستودع لخامات الدعم اللوجستي لخدمة أكثر من 35 مليون مستهلك، فضلا عن كونها شريكا رسميا للعديد من العلامات التجارية العالمية.