EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الأهلى يواجه المقاصة وعينه على صدارة الدورى
الأحد 10 ديسمبر 2017 04:07 م
لقاء الأهلي والمقاصة في الدوري
أخر الأخبار
لقاء الأهلي والمقاصة في الدوري
على المصرى
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى "حامل اللقب"، مواجهة صعبة، فى السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش الجديد بالسويس، أمام مضيفه مصر المقاصة، والمؤجلة من الأسبوع الثاني للدورى المصرى الممتاز، ويأمل الأهلي في الحصول على نقاط المباراة الثلاث، من أجل القفز على صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، بعد أن ابتعد عنها، بسبب تأجيل عدد من مبارياته نتيجة انشغاله بالمنافسة في دوري أبطال أفريقيا.
واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم أمين عمر، لإدارة المباراة، ويعاونه سمير جمال كمساعد حكم أول، ويوسف البساطي كمساعد ثان، وسيد عبد الله حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وطارق مجدي حكماً خامساً.
وينحاز التاريخ للأهلي قبل لقاء المقاصة، بتفوق واضح خلال اللقاءات السابقة التي جمعت الفريقين، فقد تقابل الفريقان من قبل 10 مرات، فاز الأهلى 6 مناسبات، وتعادلا 3 مرات، وفاز المقاصة مرة وحيدة، وسجل لاعبو الأحمر في مرمى الفريق الفيومى 19 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها المقاصة، ويعد عبد الله السعيد هداف لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.
يدخل الأهلي المباراة بقيادة مديره الفنى حسام البدرى، محتلاً المركز الثاني برصيد 25 نقطة من تسع مباريات وراء الإسماعيلي المتصدر بفارق نقطتين، وفي حال فوز الأهلي فإنه سينفرد بالقمة، وتتبقى له أيضًا مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 15 نقطة.
فى المقابل، يعلم عماد سليمان المدير الفنى لمصر للمقاصة، صعوبة مواجهة الأهلي، الذى يمتلك خبرات هجومية ودفاعية، لكنه أكد للاعبى الفريق الفيومى، أنهم يمتلكون الخبرات والطموح لتحقيق نتيجة جيدة، ويهدف سليمان، فى إضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق، حتى يواصل التقدم في الدوري لاحتلال مكانه جيدة في جدول المسابقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا