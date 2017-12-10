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المركزى : الشركات الأجنبية حولت 877 مليون دولار من أرباحها خلال 3 شهور
الأحد 10 ديسمبر 2017 03:41 م
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هبة حامد:
قال البنك المركزى المصرى أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر ( بترولية وغير بترولية) قامت بتحويل نحو 877 مليون دولار من أرباحها الى الخارج خلال الربع الأول من العام الجارى ( يوليو – سبتمبر 2017) مثلت نسبة 51.6% من مدفوعات دخل الإستثمار خلال تلك الفترة.
أشار فى بيان ميزان المدفوعات - اليوم الأحد - الى أن التحويلات أسفرت عن تحقيق ميزان دخل الاستثمار عجزا بنحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 كنتيجة لإقتصار متحصلات دخل الاستثمار على229 مليون دولار.
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