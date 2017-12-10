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ثقافة وفنون
4 معارض للكتاب بالجامعات.. غدًا
الأحد 10 ديسمبر 2017 03:01 م
هيئة الكتاب
أخر الأخبار
هيئة الكتاب
علي راشد
تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة من المعارض بالمحافظات والجامعات المختلفة.
ويفتتح -اليوم الأحد- ثلاثة معارض، الأول: معرض الكتاب بجامعة بني سويف ويستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، ومعرض الكتاب بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية ويستمر حتى يوم 25 ديسمبر الجاري، أما الثالث بكلية الطب بجامعة عين شمس ويستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.
ويفتتح غدًا الإثنين معرض الكتاب بجامعة مصر الدولية، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.
تأتي المعارض في إطار خطة هيئة الكتاب لإتاحة الكتاب للطلبة بأسعار مناسبة، وتضم المعارض أحدث إصدارات الهيئة في مختلف المجالات والسلاسل بتخفيضات هائلة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال.
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