الشرقية للدخان: تمويل التأمين الصحي من الزيادات الأخيرة للسجائر

- الشركة تنفي تطبيق ارتفاعات جديدة بالأسعار



أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت



نفت شركة الشرقية للدخان "إيسترين كومباني"، تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار السجائر، خلال الفترة المقبلة، لدعم قانون التأمين الصحي الشامل، المنتظر إقراره في البرلمان قريباً.



وأكد مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان "إيستيرن كومباني"، أنه سيتم تمويل نظام التأمين الصحى المقترح من الحصيلة الضريبية الحالية لقانون ضريبة القيمة المضافة المطبقة مؤخرًا على السجائر.



ووافق البرلمان فى 21 نوفمبر على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر والمعسل.



وشمل التعديل زيادة سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع 175 قرشًا.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أنه سيتم استقطاع القيمة التى سيحددها مشروع قانون التأمين الصحى بعد إقراره من البرلمان لتمويل خدمات التأمين الصحي المقدمة للمواطنين.



وسيطرت حالة من اللغط مؤخرًا حول احتساب نسبة تمويل التأمين الصحى، ضمن التعديل الذى أقره مجلس النواب على ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر من عدمه.



ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشكل نهائى خلال اجتماعها الأخير على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وأقرت خلاله البند الخاص بالمصادر الأخرى فى تمويل نظام التأمين الصحى الجديد، والتى تحدد الرسوم والمبالغ المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام.



وحدد مشروع القانون الجديد قيمة الرسوم والمبالغ التى سيتم خصمها عن بعض السلع والخدمات لصالح تمويل هيئة التأمين الصحى، ومن المقرر أن يتم خصم 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 1.5 جنيه، بالإضافة إلى 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.



وحذر المصدر، التجار من التلاعب بأسعار السجائر وإضافة أى زيادة جديدة عليها، منعًا للمسائلة القانونية، وحفاظًا على السوق.



وأخطرت الشرقية للدخان، البورصة المصرية – فى 23 نوفمبر الماضى- بالأسعار الجديدة لبعض منتجاتها من السجائر بعد الزيادات التى أقرها البرلمان.



وقالت الشركة إن الزيادات الجديدة دخلت حيز التنفيذ، اعتبارًا من 23 نوفمبر، وشملت ارتفاع سعر كليوباترا كينج سوبر من 11.5 إلى 14 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار كليوباترا كوين سوفت من 12.5 إلى 14.5 جنيه.



وارتفعت أسعار مونديال (أحمر-أزرق) بوسطن –لايت – بلومنت من 12 إلى 15 جنيهًا، أما كليوباترا بوكس بأنواعها فقد ارتفعت من 12.75 إلى 15.5 جنيه، وصعدت جولدن ويست بلاك ليبول من 16 إلى 18 جنيهًا للعلبة الواحدة.