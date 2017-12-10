أحزاب التيار الديمقراطي تحتج بمقراتها اعتراضًا على تهويد القدس

مدحت الزاهد

إيمان عوف



صرح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى، بأن الاجتماع الذى عقدته أحزاب التيار مساء أمس بمشاركة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أبدى استنكاره لقرار وزارة الداخلية المنفرد برفض تظاهرة الاحتجاج أمام جامعة الدول العربية استنكارا لانحياز السياسات الأمريكية للعدوان الاسرائيلى على حقوق ومصالح الشعب الفلسطينى وقرارها الاخير بنقل سفارتها الى القدس المحتلة.



وأكدت الاحزاب فى اجتماعها على دعمها لكل أشكال الاحتجاج الجماهيرى الديمقراطى السلمى ودعت الى فتح مجالات التعبير دون قيود لانه عندما تسد الاجهزة الامنية نوافذ التعبير عن الغضب يبحث لنفسه عن مسارات اخرى.



واتفقت الاحزاب على التضامن مع ايام الغضب الفلسطينى بتوسيع حركة الاحتجاج فى المحافظات وفتح مقراتها للفاعليات السياسية والفنية والجماهيرية وعقد مؤتمرات التضامن مع القدس عاصمة ابدية لفلسطين وستبدأ غدا الاثنين فى القاهرة بالمصرى الديمقراطى الاجتماعى وفى الاسكندرية بالتحالف الشعبى الاشتراكى والخميس فى المنصورة ومنها لباقى المحافظات.



وقرر الاجتماع إصدار بيان يؤكد على مطالب أطرافه فى ضرورة التصدى للسياسات الامريكية والاسرائيلية وتجميد العلاقات معها وتوجه وفود منه الى سفارة فلسطين ومقر بعثة الامم المتحدة والاتحاد الاوربى وجامعة الدول العربية للتأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وضرورة انهاء بناء المستعمرات وجدار الفصل العنصرى فى الارض المحتلة وتهويد القدس وحصار غزة.



وانضمت أحزاب التيار الديمقراطى الاجتماعى الى المطالب التى طالبت بها القوى الوطنية فى الدول العربية بتسمية الشارع الذى تقع فيه السفارة الامريكية فى أى دولة عربية بشارع القدس فلسطينية.



واكدت أهمية تطوير حملات مقاطعة أمريكا وإسرائيل كما اتفقت على تنظيم، حملة رسائل بكل لغات العالم للاحزاب الديمقراطية واليسارية والمعادية للصهيونية والاستعمار فى العالم استنكارا للعدوان الامريكى على حقوق الشعوب والقانون الدولى ومقاطعة الكيان الاستعمارى الصهيونى.



وشدد الاجتماع على شعار مليون علم لفلسطين وتحية للقدس فلسطينية والهزيمة للصهيونية والاستعمار.