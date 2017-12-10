سويس تدعو لتخصيص جهة لإزالة معوقات مصدري الصناعات المغذية

الصناعات المغذية للسيارات



أحمد عوض



طالب أحمد مجدي، نائب مدير شركة sews للصناعات المغذية للسيارات، بتأسيس جهة مختصة من قبل وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة لقطاع الصناعات المغذية للسيارات من قبل وزارتي الصناعة والتجارة، بهدف إزالة المعوقات أمام مصدري قطاع مكونات السيارات.



وأوضح علي هامش الجلسة الأولي بمؤتمر القمة السنوية الرابعة لقطاع السيارات "أوتوموتيف"، أن منتجات شركات الصناعات المغذية المحلية، تلقي قبولا بالاسواق المجاورة خاصة "الأفريقية"، مضيفا أن قطاع السيارات ومكوناتها من القطاعات المرتقبة التى ستشهد نموا خلال الفترة المقبلة، لاعتزام العديد من الشركات علي تصدير منتجاتها.



وطالب مجدي، بمزيد من الحوافز المشجعة لمصنعي السيارات والصناعات المغذية، من خلال تخفيض أسعار الأراضي الصناعة لصالح المستثمرين، بهدف زيادة حجم توسعاتها؛ الامر الذي سينعكس علي حجم الانتاج وزيادة الصادرات.