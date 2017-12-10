وزيرة التخطيط تعلن اطلاق تطبيق شارك 2030

دكتورة هالة السعيد

أحمد عاشور



أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إطلاق تطبيق "شارك 2030"، على الهواتف المحمولة.



جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، بعنوان "الإصلاح الهيكلى وتنافسية الصادرات"، اليوم الأحد.



وأشارت إلى أن التطبيق يسمح بمشاركة الشباب في تحديث رؤية مصر 2030، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية بالسماح للشباب بالمشاركة في رؤية مصر وإبداء آرائهم.



وأشارت السعيد إلى أن إطلاق التطبيق جاء من أجل العمل على تبسيط رؤية مصر 2030 وأهدافها على المواطن، ويمُكن للمواطن تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية التي تتقدم بها الدول.



وأشارت السعيد إلى أنه تم إطلاق منصة تتعلق بالتطبيق على عنوان sharek.gov.eg تناول قسمين أحدهما خطة استراتيجية التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030، ويعرض محاور الرؤية وأهدافها ويمكن للمشارك التسجيل في المنصة عبر حسابه على الفيس بوك لإبداء الرأي في كل محور على حدي وكل موضوع داخل المحور.



وتابعت أن القسم الثاني يتناول الموازنة التشاركية وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019.



وتهدف الوزارة إلى إشراك المواطنين في تحديد أولويات المشروعات الواقعة في نطاقهم، بهدف الاستجابة لاحتياجاتهم الحقيقية وأولوياتهم، سعياً إلى تحقيق تنمية حقيقية تشاركية وفقاً للأهداف الموضوعة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030



وأوضحت وزيرة التخطيط أن المنصة تسمح للمواطن باختيار المنطقة التابع لها، وملأ استبيان يهدف إلى التعرف على اّراء المواطنين في المشروعات ذات الأولوية من وجهة نظرهم، خاصة تلك المتعلقة بخدمات التنمية المحلية، والخدمات الأخرى مثل التعليم، والصحة، والصرف الصحي، والخدمات الاجتماعية.