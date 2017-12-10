الجنيه يخسر 20 قرشا أمام الدولار

دولار & جنيه

خالد بدر الدين:



تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، ليصل اليوم الأحد، إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع في أكبر انخفاض للعملة منذ حوالى 4 شهور.



وقال محللون إن هبوط الجنيه بعد شهور من الاستقرار النسبي، يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب، قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.



وذكرت وكالة رويترز أن الجنيه هوى بشكل حاد، بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ليصل إلى حوالى 19 جنيها للدولار، قبل أن يبدأ في أواخر يناير فى استعادة بعض عافيته ليصل في فبراير إلى 15.67 جنيه للدولار في بعض البنوك.



واستقر الجنيه عند 18.05 و18.15 في مارس، ليهبط إلى 17.70 جنيه في أول أغسطس الماضى، ويستقر عند هذا المستوى لفترة طويلة، قبل أن يعاود التراجع خلال الأسبوعين الماضيين.



وعزا محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري، في المجموعة المالية "هيرميس" تراجع قيمة الجنيه إلى تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح، وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار .



وأبلغ وزير المالية عمرو الجارحي "رويترز" اليوم، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 19 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى 6 ديسمبر الجارى.



وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.