EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
الجنيه يخسر 20 قرشا أمام الدولار
الأحد 10 ديسمبر 2017 01:28 م
دولار & جنيه
أخر الأخبار
دولار & جنيه
خالد بدر الدين:
تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، ليصل اليوم الأحد، إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع في أكبر انخفاض للعملة منذ حوالى 4 شهور.
وقال محللون إن هبوط الجنيه بعد شهور من الاستقرار النسبي، يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب، قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.
وذكرت وكالة رويترز أن الجنيه هوى بشكل حاد، بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ليصل إلى حوالى 19 جنيها للدولار، قبل أن يبدأ في أواخر يناير فى استعادة بعض عافيته ليصل في فبراير إلى 15.67 جنيه للدولار في بعض البنوك.
واستقر الجنيه عند 18.05 و18.15 في مارس، ليهبط إلى 17.70 جنيه في أول أغسطس الماضى، ويستقر عند هذا المستوى لفترة طويلة، قبل أن يعاود التراجع خلال الأسبوعين الماضيين.
وعزا محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري، في المجموعة المالية "هيرميس" تراجع قيمة الجنيه إلى تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح، وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار .
وأبلغ وزير المالية عمرو الجارحي "رويترز" اليوم، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 19 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى 6 ديسمبر الجارى.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
تعويم الجنيه
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا