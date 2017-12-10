الجزري: التصدير سلاح تريدكو لكسر ركود المبيعات

المغذية فى مصر



أحمد عوض



قال محمود الجزري، مدير عام شركة تريدكو للصناعات المغذية للسيارات، إن شركته قررت تصدير منتجاتها إلي الخارج خلال الوقت الحالي، في ظل تراجع المبيعات وزيادة حجم الخسائر، الناتجة عن انخفاض معدلات الطلب علي السيارات والكميات الموردة لمصانع السيارات.



وأوضح علي هامش الجلسة الأولي، بمؤتمر القمة السنوية الرابعة لصناعة السيارات "أوتوموتيف"، أن خطة "تريدكو" ترتكز علي فتح أسواق تصديرية من خلال برامج المجلس التصديري للصناعات الهندسية المؤهلة للتصدير بمختلف الأسواق المجاورة.



وأشار إلي أن شركته تستهدف تغذية مصانع السيارات، التي يتراوح حجم إنتاجها ما يتراوح بين 60 و70 ألف سيارة سنويا.