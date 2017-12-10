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اتصالات وتكنولوجيا
بعد اختراق هواوى 532.. تى إى داتا تعوض المستخدمين بأجهزة راوتر
الأحد 10 ديسمبر 2017 01:12 م
تي اى داتا
أخر الأخبار
تي اى داتا
مصدر بالمصرية: الشركة الصينية تقدمت باعتذار رسمى للمستخدمين
موزع معتمد: على العميل التوجه إلى أقرب فرع لاستبداله
محمود جمال وسمية كمال:
كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات عن قيام "تى إى داتا" باستبدال أجهزة الراوتر التالفة من موديل هواوى HG532n مجانا للعملاء والتى ضربها فيروس الكترونى نهاية الاسبوع الماضى تسبب فى توقف خدمة الإنترنت لدى المشتركين.
وقال المصدر لـ"المال" إن هواوى الصينية أعلنت عبر موقعها الإلكترونى بأن هاكرز تمكنوا من استغلال ثغرات أمنية فى منظومة البرمجة الخاصة بتلك الأجهزة على مستوى العالم، وتقدمت الشركة بالاعتذار الرسمى للمستخدمين.
وأوضح موزع معتمد لدى المصرية أنه يجب على العميل التوجه بنفسه إلى أقرب فرع تابع للشركة لاستبدال الراوتر، علما بأن هذه المشكلة باجهزة الراوتر القديمة لدى عملاء تى إى داتا فحسب.
يذكر أن عدد مشتركى خدمات الإنترنت فائق السرعة "ADSL" بالسوق المحلية يتجاوز الـ 4 ملايين عميل، تستحوذ تى إى داتا على 78% منهم، تليها أورنج DSL – لينك دوت نت سابقا بـ 14%، فيما تتوزع الحصة المتبقية على شركات "فودافون" و"اتصالات" و"نور".
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