محدود الدخل يتصدر اهتمامات الإمارات دبى الوطنى

جمجوم

❏ ضم عملاء جدد للقطاع البنكى هدف رئيسى لإستراتيجية 2018

❏ خطة لتحقيق 20 – %35

نموا فى الودائع وقروض الأفراد والشركات

❏ حجم أعمال البنك تضاعفت 3 – 4 مرات منذ الاستحواذ

❏ جذب 45 ألف عميل جديد لقاعدة العملاء

❏ 100 فرع بنهاية 2020 بمعدل 10 فروع سنوياً

❏ مليار جنيه متوسط الاستخدام الشهرى لبطاقات الائتمان

❏ إتاحة خدمة «Shake And Save» عبر تطبيق الموبايل قريباً

❏ يحتل المركز الثانى فى خدمات التأمين البنكى بمتوسط 130 مليونا أقساطا

❏ نسعى لتحقيق محفظة «SME’s» بـ 2 مليار خلال 2018

❏ 15.5 مليار محفظة قروض الشركات .. و5 مليارات للتجزئة

❏ الشركات تستحوذ على 21 مليارا من محفظة الودائع البالغة 38 مليارا

❏ 350 مليون جنيه محفظة قروض السيارات .. و100 مليون زيادة مستهدفة العام المقبل



أمنية إبراهيم



وضعت إستراتيجية بنك الإمارات دبى الوطنى- مصر، شريحة العملاء من محدودى ومنخفضى الدخل على رأس أولوياتها لعام 2018، فى إطار سعى البنك إلى توسيع قاعدة عملائه وحجم أعماله بالسوق، ودعماً لمبادرة البنك المركزى لتطبيق الشمول المالى، وضم شرائح جديدة من العملاء للتعامل تحت مظلة المنظومة المصرفية.



و قال أيمن جمجوم، رئيس الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثراوات ببنك الإمارات دبى الوطنى ـ مصر- فى حوار مع «المال» - إن بنكه يتأهب لطرح منتج ادخارى جديد يستهدف بشكل أساسى ضم شريحة محدودى الدخل للتعاملات البنكية يحمل اسم «Saving Plan» يمكن الادخار فيه بمبالغ بسيطة تبدأ من فئة 100 جنيه ومضاعفاتها، ويتيح عائدا سنويا أعلى من متوسط أسعار فائدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع التقليدية.



و كشف عن استهداف خطة البنك لعام 2018، زيادة قاعدة عملائه بنحو 40 – 45 ألف عميل جديد فى مختلف الشرائح، وتحقيق معدل نمو بين 20 – 25% فى الودائع، و30 – 35% فى قروض التجزئة، ونحو 20 % فى إجمالى محفظة الائتمان، ويستهدف مضاعفة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 2 مليار جنيه بدلاً من 1.1 مليار حالياً.



وأوضح أن إستراتيجية مصرفه منذ دخول السوق عام 2013 تستهدف بشكل عام التركيز على جميع قطاعات العملاء لتحقيق ريادة فى القطاع المصرفى المصرى، ووضع البنك ضمن قائمة أكبر بنوك القطاع الخاص، وذلك بشكل مرحلى ويتم استهداف شريحة محددة كل عام يتم طرح منتجات مصممة خصيصاً لها بالتوازى مع تنمية أعمال البنك مع شرائح العملاء القائمة.



وأشار إلى أن شريحة ذوى الدخول المنخفضة ومحدودى الدخل والشباب تستحوذ على اهتمام ملحوظ فى إسترايجية عمل 2018، مؤكدا أن منتج «Saving plan» يستهدف استقطاب أفراد تلك الشريحة لضمهم للتعامل مع القطاع المصرفى.



وأضاف أن مصرفه فى إطار الحصول على موافقة البنك المركزى لطرح الوعاء الادخارى الجديد، والذى يتم الادخار فيه بمبالغ بسيطة شهرياً تبدأ من فئة 100 جنيه، ومضاعفاتها، على أن يتم استثمار تلك المدخرات فى عدة أدوات استثمارية تحقق عائدا سنويا أعلى من أسعار الفائدة على الحسابات الجارية والودائع، ويتيح إمكانية إصدار بطاقة ائتمان بدلاً من سحب المدخرات.



وأكد أن هدف «الإمارات ـ دبى» من منتجه الجديد تعظيم استفادة الأفراد ذوى الدخول المنخفضة والمحدودة وتشجيعهم على الادخار، وتعزيز أهمية انضمامهم وتعاملهم مع القنوات الاقتصادية الرسمية، للقضاء على ثقافة تداول الكاش، ضمن جهود البنك لتنفيذ مبادرة البنك المركزى للشمول المالى.



وتابع : « مصرفنا يراعى مبادرات »المركزى« والتوجهات العامة للدولة عند صياغة إستراتيجية العمل، ودورنا كأحد أعضاء المنظومة المصرفية أن نكون داعمين للاقتصاد المصرى بصورة فاعلة، إلى جانب تحقيق أهدافنا فى زيادة قاعدة عملائنا وحجم أعمالنا بالسوق على مستوى الودائع والقروض».



وكشف عن نية مصرفه طرح منتج جديد لشريحة العملاء ذوى الدخول المرتفعة، وهو صندوق استثمار نقدى يصل رأسماله إلى 600 مليون جنيه، يستثمر فى أدوات الدخل ذات العائد الثابت، سيتم طرحه على عدة شرائح الشريحة الأولى برأسمال مبدئى 100 مليون جنيه.



وأشار إلى أن البنك فى مراحله الأخيرة لتأسيس صندوقه الاستثمارى الأول، والحصول على التراخيص اللازمة من «المركزى» والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما فضل عدم الكشف عن الشركة التى ستتولى إدارة الصندوق، مضيفا : أنه سيتم طرحه أواخر الربع الأول من عام 2018.



وأكد «جمجوم» حرص مصرفه على تنويع الخدمات والمنتجات التى يتم طرحها للأفراد وتقديم أعلى عائد ممكن لدعم العميل والحفاظ على استمرار تعاملاته مع البنك، ويتم طرح باقة منتجات وحلول تناسب جميع فئات وشرائح المجتمع.



وقال إن حجم أعمال مصرفه على مستوى الودائع والقروض والأصول تضاعفت حوالى 3 – 4 مرات منذ تنفيذ صفقة الاستحواذ ودخول «الإمارات دبى» للسوق المصرية، مشيراً إلى أن محفظة الودائع وصلت حالياً لنحو 38 مليار جنيه، 21 مليارا منها للشركات، و17 مليارا للأفراد، فيما بلغ إجمالى محفظة قروض البنك 20.5 مليار جنيه، منها 15.5 مليار قروضا للشركات، وحوالى 5 مليارات لقروض التجزئة.



وأضاف أن بنكه لديه خطة لنمو إجمالى محفظة القروض بحوالى 20% خلال العام المقبل، والودائع بنحو 20 - 25%، وقروض الأفراد 30- 35%، فى إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى احتلال مركز متقدم بين بنوك القطاع الخاص.



وأشار إلى أن شهادة الادخار متغيرة العائد التى طرحها البنك العام الجارى، نجحت فى جذب عملاء جدد والاستحواذ على نحو 25% من إجمالى ودائع البنك بقيمة 9.5 مليار جنيه.



وأكد اهتمام بنكه بتغطية متطلبات شرائح العملاء المختلفة حتى يضمن وجود فرصة متكافئة لجميع فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفى، والاستفادة من المدخرات وكسب ثقة المواطن فى أن هناك استفادة متبادلة من إيداع الأموال بالبنوك، وخاصة المتعاملين بالاقتصاد الموازى.



وعلى صعيد قروض الشركات ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال «جمجوم» إن مصرفه لديه خطة طموح لنمو محفظة قروض الشركات البالغة نحو 15.5 مليار جنيه بمعدل لا يقل عن 20%، وأن هناك اهتماما خاصا بقطاع الـ «SME’s» الذى بلغت محفظة تمويله حالياً 1.1 مليار جنيه، ومتوقع إغلاق العام الجارى عند 1.1 – 1.2 مليار جنيه.



وأوضح أن خطة البنك تستهدف الوصول بمحفظة الـ «SME’s» لنحو مليارى جنيه بنهاية 2018، فى إطار خطة البنك للتوافق مع نسبة 20% من إجمالى محفظة الائتمان بحلول 2010.



و لفت إلى أن خطة عمل البنك التوسعية فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على عدة محاور أهمها تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشروعات وعدم اقتصار التعامل على توفير التمويل فقط، وذلك من خلال أكاديمية بنك الإمارات دبى للشركات المتوسطة والصغيرة.



ونوه بأن بنكه يمنح تدريباً متكامل لأصحاب المشروعات والأفكار التى لديها فرص للنمو، من خلال الأكاديمية، ويتم استقدام الشركات الكبرى التى بدأت بحجم أعمال صغير لتقديم الـ« Model» الخاص بها لتكون مثالا يحتذى به.



وأشار إلى أن مصرفه يسعى إلى تحقيق تواجد على مستوى المحافظات لدعم أصحاب الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ويدرس إمكانية التعاون مع الجهات المختصة المعنية والداعمة لقطاع الـ« SME’s».



ولفت إلى أن بنكه يحاول على أكثر من جبهة للوصول إلى المشروعات الجادة لتقديم الدعم، ومنها الوصول لموردى الشركات الكبرى التى يتعامل معها البنك، والتى عادة ما تكون صغيرة أو متوسطة الحجم، وتقديم الدعم إليها لتوسيع حجم أعمالها والانتقال إلى شريحة أكبر فى «البيزنس».



فى سياق متصل، لفت «جمجوم» إلى أن بنكه بدأ مؤخراً تقديم خدمات التأمين البنكى «Non Life» لتأمين على المنشآت والممتلكات والمخازن والسيارات، والذى يستحوذ حالياً على نسبة 10% من حجم التأمين البنكى بالإمارات دبى، ويتم تقديمه بالتعاون مع «إليانز»، فيما تستحوذ تأمينات الحياة على 90% من المحفظة.



وأكد أن بنكه يولى اهتماما كبيرا بخدمات تأمين المنشآت والممتلكات فى خطة عام 2018 والذى يدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أساسية، ويوفره لعملائه بأسعار تنافسية مميزة، لتقليل درجة مخاطر عمل المشروع.



وأشار إلى أن بنكه يعتبر ثانى أكبر بنك من حيث الإنتاج السنوى وقيمة الأقساط التأمينية على مستوى مقدمى خدمات التأمين البنكى، ومتوقع وصول حجم أقساط التأمين الجديدة لـ 120 – 130 مليون جنيه نهاية ديسمبر الجارى.



وعلى صعيد الخدمات البنكية التكنولوجية، قال إن بنكه يتأهب لطرح منتج الـ «E-Wallet» بنهاية الربع الأول من العام المقبل، ويركز على دعم وتسويق المنتج بشكل أساسى كونه أحد أهم أدوات تغيير ثقافة استخدام وتداول الكاش الذى يعد عبئا على الدولة والمنظومة المصرفية، مشيراً إلى أن بنكه لايزال فى طور الحصول على موافقات «المركزى» الخاصة بتدشين المنتج.



وكشف عن أن بنكه يتأهب لتطبيق وتقديم عدة حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية بالسوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، بعدما تم تطبيقها بالفعل فى مركزه الرئيسى بالإمارات العربية المتحدة، ومنها خدمة تمكن العملاء من فتح حسابات بنكية جديدة عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، إلا أنه أشار إلى أنها تحتاج إلى فترة زمنية للحصول على موافقات «المركزى» الخاصة بها.



وأضاف أن مصرفه حصل على عدة جوائز على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومنها أفضل بنك رقمى، وأفضل بنك تجزئة وأفضل «Mobile App»، نظراً للتطور الملموس فى مستوى الخدمات المقدمة، كما يمتلك ماكينات الصراف الآلى التفاعلى «ITM» وخدمات «MePay» التى تتيح تحويل الأموال إلى أشخاص عبر أرقام الهاتف المحمول من قائمة الاتصال دون الحاجة إلى أرقام الحسابات البنكية.



وأكد حرص مصرفه على تطوير الخدمات المقدمة عبر تطبيقه المحمول بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه تمت إتاحة إمكانية التحويل بين الحسابات بفروع البنك بالإمارات ومصر فى نفس اللحظة، وكشف عن نية البنك إضافة خدمة جديدة عبر الـ«Mobile App» وهى إجراء تحويل مبلغ مالى يحدده العميل من حسابه الجارى إلى حساب توفير أو وديعة عبر الهاتف المحمول «Shake And Save».



وعلى مستوى بطاقات الدفع الإلكترونى قال «جمجوم» إن البنك لديه حوالى 58 ألف بطاقة ائتمانية، ونحو 180 – 190 بطاقة خصم فورى، وأن متوسط الاستخدام الشهرى لبطاقات «Credit» يقدر بحوالى مليار جنيه، فيما يبلغ الرصيد الحالي«Outstanding» نحو 300 مليون جنيه، وذلك لقيام بعض العملاء بتغطية رصيدهم الائتمانى بشكل دورى.



وأكد حرص بنكه على طرح برامج تحفيزية وخصومات وتسهيلات فى الفائدة، لشجيع العملاء على استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، مشيرا إلى أن بنكه بدأ تدشين بطاقات الدفع الجديدة إلى تحمل العلامة التجارية لنادى برشلونة العالمى بدءاً من أول ديسمبر الجارى، وأنه يركز بصفة أساسية على الترويج لبطاقة الدفع المسبق Prepaid« »Card التى تستهدف شريحة الشباب ومحدودى الدخل ممن ليس لهم تعاملات مسبقة مع القطاع البنكى.



وتابع :« لابد أن يكون لكل فرد أو مواطن حساب وتعاملات عبر البنوك، ونحاول حالياً الحصول على الموافقات اللازمة لتمكين العميل من إجراء معاملات دون الحاجة إلى وجود حساب «Apply Onile».



و كشف عن استهداف الخطة الإستراتيجية لمصرفه لعام 2018، إضافة نحو 40 – 45 ألف عميل جديد لقاعدة عملائه البالغة حالياً نحو 300 ألف.



وأشار إلى أن نحو 220 ألفا من عملاء مصرفه حالياً حساباتهم المصرفية نشطة، يتم استخدامها بصفة دورية، كاشفا عن وصول شريحة كبار العملاء «Priority» إلى نحو 12 ألف عميل، متوقعاً الوصول بها إلى 12.5 ألف بنهاية 2017، وتمثل شريحة عملاء الخدمات المميزة التى تم تدشينها أواخر 2015 نسبة جيدة من إجمالى قاعدة عملاء البنك.



وأضاف أن عدد عملاء البنك من قطاع الشركات بلغ نحو 9 آلاف شركة، فيما تستحوذ شريحة الـ «Personal Banking» من متوسطى الدخل على حوالى 35 – 40 ألف عميل، وذوى الدخل الصغير 120 – 130 ألف عميل.



وحول خطة البنك للتوسع الجغرافى قال «جمجوم» إن مصرفه لديه خطة للوصول بعدد الفروع إلى 100 بنهاية عام 2020، بمعدل افتتاح 10 فروع جديدة سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويبلغ عدد فروعه حالياً 69.



ولفت إلى أن بنكه لديه خطة لتجديد وتطوير 30 فرعاً قائما حالياً بالتوازى مع التوسع فى شبكة الفروع، بمعدل 10 فروع سنوياً، ويركز على توسيع نطاق تغطية عملائه فى جميع المحافظات فى إطار سعيه إلى تحقيق مركز متقدم بين بنوك القطاع الخاص.



وعلى صعيد قروض السيارات أوضح أن بنكه يتطلع لاسترداد صدارة القطاع بنهاية العام المقبل، لافتا إلى أن حجم التمويل الشهرى لبرامج تمويل سيارات الركوب تراجع بحوالى 10 – 12 مليون جنيه، خلال عامى 2016 و2017، ليصل إلى 35 مليون جنيه شهرياً، مقابل 45 مليونا فى 2015، والذى احتل فيه بنك الإمارات دبى الوطنى الصدارة على مستوى البنوك ككل.



وأضاف أن بنكه يخطط لطرح برامج تمويل جديدة فى مجال الـ«Auto Loan» لتساعده فى تحقيق معدل النمو المستهدف المقدر بحوالى 100 مليون جنيه، فى حجم محفظة قروض السيارات البالغة حالياً حوالى 350 مليونا. ]