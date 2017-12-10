تنمية المشروعات يطلق مبادرة لتسويق المنتجات إلكترونيا

تمويل المشروعات متناهية الصغر



أحمد الدسوقى



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز حريص على القيام بالمبادرات التي تدعم مشروعات التجمعات الإنتاجية في مصر، وذلك لما له من دور فعال فى تنمية الاقتصاد القومي.



وقالت إنه تم تقديم خدمة الترويج الإلكتروني لمنتجات تجمع الأثاث بدمياط عن طريق التعاقد مع الشركة المصرية للترقيم وبالتنسيق مع الجهات الداعمة لصناعة الأثاث بدمياط مثل (غرفة صناعة منتجات الأخشاب – شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط – وعدد من الجمعيات الداعمة لصناعة الأثاث بدمياط).



جاء ذلك فى ورشة العمل التي أقامها الجهاز برعاية محافظ دمياط بهدف عرض ما تم تنفيذه من أنشطة للترويج لمنتجات عدد من مصنعي الأثاث بدمياط وتسليمهم المواد الدعائية التي تم تنفيذها لهم، وكذلك تصميم الكروت وصور المنتجات والباركود الخاصة بهم، وذلك من خلال مشروع دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية الذى ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وبتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقالت جامع إن هذه الخدمة عبارة عن إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يحتوى على منتجات 30 صانعا بدمياط كبداية ويتيح للصانع صفحة تتضمن معلومات الاتصال وصور عدد من المنتجات الخاصة به بحيث يستطيع المستهلك النهائى الاطلاع بسهولة على المنتجات والتواصل مع المصنع.



ولفتت إلى أنه تم استخدام تطبيق QR على الموبايل لكل مصنع، بحيث يتيح للمستهلك فتح الموقع من خلال الموبايل لسهولة التواصل مع المصنع، مشيرة إلى أن فرع الجهاز بدمياط يقوم باستقبال الراغبين فى الاشتراك فى الموقع الإلكتروني لمساعدة المصنعين فى الاجراءات المطلوبة من قبل الشركة المصرية للترقيم.



فى سياق متصل أشاد الدكتور إسماعيل عبد الحمــيد محـافظ دمياط بالتعاون القائم بين المحافظة وبين جــهاز تــنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الأثاث والارتقاء بقدرة القطاع التنافسية، كما أشار الى ان صناعة الاثاث تمتلك العديد من المزايا التى تؤهله محلياً وعالمياً.