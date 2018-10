10 شركات ناشئة و5 مشروعات تتأهل لنهائيات demo day‎

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات جديد



أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT لتكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها في لجنة التحكيم المعنية باختيار الشركات ومشروعات رواد الأعمال في Demo Day للتأهل للمرحلة النهائية لمسابقة "تحدي مصر لإنترنت الأشياء " التي تقام في مكتبة الأسكندرية خلال الفترة من 14 – 17 ديسمبر الجاري، بحضور وزير الاتصالات ومؤسسة حدث بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE وأكاديمية البحث العلمي ومجمع الإبداع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب .



وشهدت فعاليات Demo Day اختيار 10 شركات و 5 مشروعات ريادة أعمال للمشاركة في التصفيات النهائية لحلول وتطبيقات الـIOT في مجال المدن الذكية .



وقد تأهلت 8 شركات صغيرة ومتوسطة منها Plant Robotic وشركة DIOT وشركة OG Tech وشركة NEW PCPlanet وشركة Sphere Consulting وشركة Microsystem Hotspot وشركة Namaa IT وشركة Diwan، أما عن مشروعات ريادة الأعمال فقد تأهل كل من XIOT و City Brain و Rafahia و Connections و Be Smart .



يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT عقدت عدد من ورش العمل لإعداد وتأهيل الشركات المتخصصة من الأعضاء للمشاركة بفاعلية من خلال العرض الأمثل للأفكار الجديدة أو عبر لقاء المستثمريين خلال الحدث ومنهم ممثلي جهاز العاصمة الإدارية و حكومة دبى و مؤسسة مسك السعوية، بالإضافة إلى الإستفادة من الإستشارات الفنية المجانية من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE .