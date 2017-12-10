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اقتصاد وأسواق
الجارحى: 19 مليار دولار استثمارات منذ التعويم
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:50 ص
عمرو الجارحى يورو منى
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خالد بدر الدين
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 19 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر من العام الماضى وحتى 6 ديسمبر الحالي.
وتوقع الجارحي في تصريحات صحفية سابقة، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار، بنهاية العام الجارى.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية، مما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين بعد رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس خلال 10 شهور حتى يوليو الماضى.
وزارة المالية
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