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سيــارات
التنمية الصناعية: الانتهاء من قانون السيارات بحلول يناير
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:49 ص
تجميع السيارات
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تجميع السيارات
شريف عيسى
قال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها سيعلن رسميا فى نسخته النهائية بحلول يناير المقبل على أقصى تقدير.
وأشار إلى أن تأجيل إصداره جاء نتيجة إسناد مشروع القانون لمكتب عالمى لوضع خطة طويلة الأجل لصناعة السيارات بعد اختلاف المصنعين على كمية الانتاج المحدد بالقانون.
وكشف عن اجراء التنمية الصناعية دراسة مقارنة شاملة بين السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية وتم التوصل الى وجود ٤ اختلافات فقط.
وتابع : انه من الضرورى ايجاد فرصة لانتاج سيارات كهربائية، وعدم تفويت الفرصة فى توفيرها للسوق المصرى دون اى تأخير خاصة فى ظل التوجه العالمى لها من قبل كبار مصنعى السيارات.
واوضح ان سوق السيارات فى مصر محدود للغاية وبالتالى فإن الفرصة الحقيقية للصناعات المغذية والمكونات للتصدير للأسواق المجاورة مقارنة بصناعة السيارات.
واشار الى ان الاجزاء المحلية تخضع لحساب بطريقة المكون المحلى لتحديد التخفيضات الجمركية، فى حين ان القيمة المضافة هى طريقة الحساب الرسمية بالسيارات المجمعة محليا.
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