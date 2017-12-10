عمرو الجارحى 8

خالد بدر الدين



توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى 20%، في مطلع فبراير المقبل، بين 13 و14 % بحلول أغسطس من العام المقبل.



وأضاف الجارحي، لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند 1 % على أساس شهري، لمدة أربعة شهور متتالية، وهو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام.



وتأتي تصريحات الجارحي بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في نوفمبر إلى 26 % مقارنة مع 30.8 % في أكتوبر.



وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار، في نوفمبر من العام الماضي، وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى النصف.



ورفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، ما تسبب وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو الماضى ليسجل 35.3 %، قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيًا.