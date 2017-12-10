EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير المالية يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 14%
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:47 ص
عمرو الجارحى 7
أخر الأخبار
عمرو الجارحى 8
خالد بدر الدين
توقع عمرو الجارحي، وزير المالية، استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى 20%، في مطلع فبراير المقبل، بين 13 و14 % بحلول أغسطس من العام المقبل.
وأضاف الجارحي، لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند 1 % على أساس شهري، لمدة أربعة شهور متتالية، وهو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام.
وتأتي تصريحات الجارحي بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في نوفمبر إلى 26 % مقارنة مع 30.8 % في أكتوبر.
وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار، في نوفمبر من العام الماضي، وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى النصف.
ورفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات، ما تسبب وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو الماضى ليسجل 35.3 %، قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيًا.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا