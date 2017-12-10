EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
شرق بورسعيد للتنمية: على الحكومة إصدار إستراتيجية صناعة السيارات
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:44 ص
صناعة السيارات
أخر الأخبار
صناعة السيارات
شريف عيسى
طالب كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، الحكومة بضرورة اتخاذ قرار سريع وعاجل بشأن إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها مع تذليل كافة العقابات أمام المستثمرين تمهيدا لجذب استثمارات جديدة بقطاع السيارات.
وأشار فى كلمته بمؤتمر إيجيبشن أوتوموتيف، إلى أن عددا من مصنعى المكونات فى انتظار الإستراتيجية بهدف بدء عملياتها بمصر خاصة بقطاعات الصناعات المغذية مثل صناعة الضفائر الكهربائية.
وأوضح أن تأجيل وضوح رؤية حكومية تجاه الاستثمار الصناعى سيؤدى إلى اتجاه غالبية المصنعين إلى المغرب وتونس بدلا من مصر.
وأكد سعد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمثابة حافز للمصنعين للإنتاج والتصدير فى ظل الامتيازات التى تتمتع بها من إعفاءات جمركية وضريبية، إلا أن غياب الرؤية سيسهم فى إفشال الجهود الرامية للنهوض بالاستثمار الأجنبى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا