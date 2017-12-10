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طاقة
أكتيس تدرس الحصول على قرض خارجى لمشروع طاقة الرياح
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:41 ص
محطة توليد من طاقة الرياح
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محطة توليد من طاقة الرياح
المال ـ خاص
قال شريف الخولى، المدير الإقليمى لشركة أكتيس للاستثمار المباشر، إن شركة «ليكيلا باور»، تعتزم الحصول على قرض أجنبى، لتدبير جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لمشروع إنتاج 250 ميجاوات طاقة رياح، فى خليج السويس، البالغة حوالى 400 مليون دولار.
ووقعت «ليكيلا باور»، مذكرة تفاهم فى نوفمبر 2015، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإنشاء الرياح لتوليد الكهرباء فى مصر، وإنتاج 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس.
تقدر استثمارات أكتيس فى مصر حاليا مليار دولار، إذ تستثمر فى شركة «أى دى إتش»، المالكة لمعملى البرج والمختبر، بنسب تتجاوز%21، كما كانت تستثمر سابقا بحصة فى البنك التجارى الدولى، وشركة إيديتا للصناعات العدائية التى تخارجت منها فى الفترة الماضية.
وتتبع أكتيس، صندوق أكتيس العالمى الذى يستثمر 7.8 مليار دولار فى أكثر من 200 مشروع، فى 130 دولة حول العالم، بحسب الموقع الإليكترونى لـ«أكتيس».
أعلنت أكتيس عن زيادة رأسمال صندوقها «أكتس للطاقة 4»، إلى 2.75 مليار دولار، بعد إغلاقه الأول بـ7 أشهر بقيمة 2 مليار دولار.
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