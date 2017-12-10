عمومية ميراكو تبحث الشطب الاختياري من البورصة

مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو 66

مصطفى طلعت



تبحث الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف- ميراكو، اليوم الأحد، شطب قيد أسهمها بشكل اختياري من البورصة وشراء أسهم المعترضين.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في سبتمبر الماضي، على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة من قِبل شركة أصول عربية للاستشارات المالية، عند 33.69 جنيه للسهم.



ويبلغ رأسمال "ميراكو" 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.