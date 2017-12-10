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استثمار
البيلى: 12% زيادة بحجم التبادل التجارى بين مصر وكندا
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:35 ص
كندا
أخر الأخبار
كندا
سمر السيد
قال علاء البيلى، القنصل التجارى والاقتصادى المصرى بكندا، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا شهد زيادة بنسبة 12% فى العام الماضى، مقابل العام السابق عليه مسجلاً مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية زادت 30% مسجلة 800 مليون دولار.
وأضاف البيلي، فى فعاليات الندوة التى نظمتها وزارة التجارة والصناعة -اليوم الأحد- بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى فى مونتريال، أن صادرات مصر من الأغذية المحفوظة لكندا ارتفعت من 9 ملايين دولار فى عام 2015 إلى 16 مليون دولار فى العام الماضى.
وأكد على أهمية الندوة لأنها تمثل فرصة لتشجيع المصدرين المصريين، خاصة العاملين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اقتحام السوق الكندى لأنه ملئ بالمزايا الواعدة، منها على سبيل المثال، أنه من أكثر المستوردين للأسماك على مستوى العالم.
ولفت إلى أن كندا بدأت تتجه لتنويع أسواقها الخارجية لتشمل دول كالمغرب وجنوب إفريقيا، بدلاً من الاعتماد فقط على السوق الأمريكى بنسبة 53% من واردتها.
وتابع: من الضرورى على الشركات المصرية الراغبة فى التصدير لكندا أن تهتم بـ3 عوامل، هى: تقديم أسعار تنافسية وزيادة اتصالاتها الخارجية والاهتمام بعوامل الأمان.
كندا
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