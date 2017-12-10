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سيــارات
غبور: سرحنا عددًا من العمالة بسبب ركود المبيعات
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:26 ص
رؤوف غبور
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رؤوف غبور
أحمد عوض
أكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، أن قطاع السيارات شهد العديد من التحديات والأزمات، ممثلة في عدم وجود رؤية واضحة لقطاع صناعة السيارات ومكوناتها، مما تسبب في ركود المبيعات وزيادة حجم الخسائر، كاشفاً عن أن شركته اضطرت إلى تسريح عدد من العمالة، خلال يوليو الماضي.
وطالب غبور، على هامش الجلسة الأولي، بمؤتمر القمة السنوية الرابعة "إيجيبت أوتوموتيف"، بضرورة سرعة إصدار قانون إستراتيجية السيارات، التي يتم مناقشتها حالياً بمجلس النواب، حتى لا تتكبد الشركات مزيدًا من الخسائر، ووقف الإنتاج بالعديد من المصانع.
وقال: "أسهل عليا إني أشتغل في تجارة السيارات ليس التصنيع المحلي"، موضحاً أن معدلات الربحية في بيع السيارات مرتفعة عن التصنيع المحلي خلال الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشار غبور إلى أن صناعة السيارات ستزداد سوءاً في ظل عدم وجود رؤية واضحة للصناعة المحلية، من خلال قوانين مشجعة على التصنيع المحلي، موضحًا أن الدول الكبري المصنعة للسيارات أبرزها اليابان وكوريا، سنت قوانين تشجيعية للتصنيع المحلي، منوهًا أن إجمالي عدد السيارات المصنعة باليابان يبلغ 23 مليون سيارة، وكوريا 1.5 مليون.
وبين أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية يعدان بداية قوية للنهوض بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، بعرض سد احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
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