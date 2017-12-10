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سيــارات
أميك: 34,5 مليار جنيه مبيعات سوق السيارات خلال 2017
الأحد 10 ديسمبر 2017 11:19 ص
أميك
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أميك
شريف عيسى
توقع عمرو نصار، عضو مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن تبلغ قيمة المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، بنهاية العام الجارى، 34,5 مليار جنيه.
وقال نصار، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إيجيبشن أوتوموتيف فى دورته الرابعة، اليوم الأحد، إن المبيعات الإجمالية للسوق المتوقعة بنهاية 2017، لن تتجاوز 135 ألف وحدة، بنسبة تراجع تصل إلى 32%، مقارنة بمبيعات 2016 والبالغ إجمالها 198.3 ألف سيارة.
وتوقع أن تصل مبيعات الملاكى 99.5 ألف سيارة، منها 47 ألفاً، و760 سيارة مجمعة محلياً، و51 ألفًا، و740 وحدة مستوردة.
أما عن مبيعات الأتوبيسات، أكد نصار أن مبيعاتها ستتراجع 40%، بإجمالى 12 ألفاً، و800 وحدة بتراجع عن العام الماضى بنسبة 40%.
وتكن فيما يتعلق بمبيعات الشاحنات، فتكهن أن تتراجع بنسبة 35% عن العام الماضى بإجمالى 22 ألفاً، و700 شاحنة، منها 20 ألفاً، و430 وحدة مجمعة محليًا، و2270 شاحنة مستوردة.
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