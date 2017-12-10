القدس.. حرب بشعة بين الغاصب والضحية

للإنصاف التاريخى، يعود الصراع حول مدينة القدس إلى ما يزيد على عشرة قرون.. مع بدء الحروب الصليبية بداية الألفية الثانية الميلادية، لم تنته بتصريح اللورد «ألنبى» من فوق صهوة جواده عند جبل القدس 1917 «الآن انتهت الحروب الصليبية»، ذلك قبل أن تفرض بريطانيا «الانتداب» على فلسطين ليوعدها «من لا يملك لمن لا يستحق» وسرعان ما دخلت «الصهيونية الأميركية» منذ مؤتمر «بلتيمور» 1942 على خط الأزمة الفلسطينية «بقضها وقضيضها» إلى أن فجر الرئيس الأميركى فى 6/12 الجارى مسألة القدس مجددا.. التى سبق أن سقطت حين غزوها %84 من اليهود نصفها الغربى فى 1948.. قبل تسعة عشر عاما من احتلال إسرائيل نصفها الشرقى فى 1967، وليعلنها الكنيست فى 27 يونيو.. عاصمة أبدية للدولة العبرية (غير محددة الحدود حتى الآن) متشبسة منذئذ بالمدينة المقدسة كاستمساك كلاب الصيد بفريستهم، ذلك رغم القرار الأممى للتقسيم نوفمبر 1947.. عن فصل القدس وضواحيها.. مع وضعها تحت إشراف الأمم المتحدة.



إلى ذلك، ومنذ أكثر من عشرين عاماً على قرار الكونجرس الأميركى اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.. فقد استخدم البيت الأبيض حق «الفيتو».. حرصاً على تجنب التوابع الخطيرة لمثل هذا القرار على مسيرة السلام التى تقودها الولايات المتحدة منذ منتصف السبعينيات، الأمر الذى خرقته الإدارة الأميركية الجديدة فى عامها الأول فى سدّة الحكم، ربما مقابل تسديدها فواتير انتخابية للوبى اليهودى، ولحساب «الأوليجاركية» المالية إحدى أهم دعائم إدارة «ترامب» ومنهجه السياسى والأيديولوجى، فضلاً عن كون وضعية مدينة القدس مسألة قياس لعجم عود جانبى الصراع العربى - الإسرائيلى. قبل تبلور الخطة الأميركية للتسوية النهائية بينهما فيما يعرف بـ«صفقة القرن» المتوقع طرحها مع بداية العام المقبل، وليتزامن إعلان «ترامب» نقل سفارته للقدس مع توجيه الخارجية الأميركية السلطات الإسرائيلية إلى عدم تفعيل القرار تحسباً «لبحث مخاطره على المصالح الأميركية حول العالم» أى أن واشنطن تعطى باليمين لإسرائيل ما تجمده بيدها اليسرى، أشبه ما تكون بلعبة العصا والجزرة لتطويع العرب من ناحية ولإغراء إسرائيل من جهة أخرى.. ما قد يمثل ضغطاً عليهما ليقبلا تنازلات ملموسة تضمها بحسب الأنباء المتسربة عن الخطة الأميركية المرتقبة للسلام فى الشرق الأوسط.. إذ تحرص أميركا وهى بصدد الانسحاب التدريجى عنه، لأسبابها، المسارعة بتأمين مصالحها الحيوية الثابتة فى المنطقة بما فيها أمن إسرائيل.. المتعرض للخطر على الأمد البعيد لو استمرت على نهجها التوراتى المعارض للسلام إلا بشروطه «غير الواقعية»، بما فى ذلك «القدس» التى تعتبر قدس الأقداس فى المشروع الصهيونى برمته، بدونها يفرغ المشروع من عوامل نشوئه أو بقائه واستمراره.



فى سياق ما سبق، قد يتوقع البعض إزاء الغضب العارم، الذى يعم العالمين العربى والإسلامى، فضلاً عن احتمال تصاعد الانتفاضة الفلسطينية التى يحض عليها «الأزهر» فى خطوة سياسية منه غير مسبوقة، وكما فى ضوء تطور توجيه الخارجية الأميركية للسلطات الإسرائيلية عدم تفعيل قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، أن تتراجع الولايات المتحدة على غرار عدم استخدامها حق «الفيتو» لمنع إدانة مجلس الأمن لإسرائيل فى يونيو الماضى، بسبب «الاستيطان» أن تقدم ربما على اتخاذ قرار مشابه ينسخ إن لم يؤجل قرارها الأخير إلى «أجل غير مسمى»، إذ إن عدم تراجع واشنطن عنه قد يؤدى إلى امتداد آثاره نحو متغيرات إقليمية ودولية معادية لمصالح أميركا وحلفائها فى المنطقة، وإلى دخول النظام العربى فى حوارات داخل الأقليم ومن خارجه للوصول إلى تفاهمات بينية تحقق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، ذلك لو ركبت الولايات المتحدة رأسها- وحلفاؤها الإقليميون- فى انتهاكاتهم للقوانين الدولية.. الداعمة للحقوق العربية التى وإن تهافت مفعولها اليوم إلا أنها لم تمت، خاصة لدى أجيال قادمة سوف تسهم فى متغيرات جوهرية متوقعة فى النظام العالمى الأحادى، لن تصبح فيه القدس- بالتأكيد- مجرد حرب نفسية بشعة بين الغاصب والضحية.