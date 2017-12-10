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سيــارات
شل لزيوت السيارات تتعاقد مع شركتى إبليث للاستشارات وإس آي
الأحد 10 ديسمبر 2017 10:58 ص
شركة رويال داتش شل
أخر الأخبار
شركة رويال داتش شل
أحمد عوض
قال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل لزيوت مصر، إن شركته قد تعاقدت مع شركتي "إبليث للأبحاث والاستشارات"، و"إس آي" خلال الفترة الماضية؛ بهدف تنويع مصادر الربحية بقطاع السيارات، وذلك في ظل بطء معدلات الطلب علي السيارات.
وأكد ساهر، على هامش الجلسة الافتتاحية بمؤتمر القمة السنوية الرابعة "إيجيبت أوتوموتيف"، أن الدراسات المقدمة من قبل الشركتين، تتجه ناحية سوق المستعمل، الذي يشهد تحركا نسبيا مقارنة "بالزيرو" - الذي يشهد تراجعا بالمبيعات.
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