راية القابضة توجه جزءًا من حصيلة الطرح بالبورصة لسداد مديونيات

راية

❏ تستهدف بيع حصص وزيادة رأسمال 5 كيانات تابعة خلال 3 سنوات

❏ 195 مليون جنيه استثمارات جديدة بمصنع الأغذية.. وخط جديد بـ50 مليونًا

❏ شراء مصنع سيارات بنحو 30 مليونًا.. وضخ 100 مليون فى 5 شهور

❏ تخطط لقيد «التجارة والتوزيع» خلال 2019-2018

❏ إنهاء الإنشاءات الأولية لمجمع مصانع «قناة السويس».. مارس المقبل

❏ بدء تجميع أول سيارة محلية .. يونيو 2018



أحمد على



تسعى شركة «راية القابضة» لتقليل حجم ديونها، عبر طرح عدد من الشركات فى البورصة، كما حددت الشركة 3 محاور لعملها خلال العام الجديد، وهي: «التصنيع المحلى» و»التصدير والمدفوعات الإلكترونية».



«راية القابضة» تخطط لضخ استثمارات جديدة خلال 2018، خاصة بقطاع «تصنيع الأغذية عبر مصنع «السادات»، بجانب بدء العملية الإنتاجية بنشاط تصنيع السيارات.



وتعتزم شركة «راية القابضة للاستثمارات المالية» طرح ثانى شركاتها التابعة بالبورصة الرئيسية خلال الفترة المقبلة وهى شركة «راية للتجارة والتوزيع» لتكون ثانى طروحات الشركات التابعة عقب طرح شركة «راية لمراكز الاتصالات».



من جانبه، كشف مدحت خليل، العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة شركة «راية القابضة»، أن رصيد الدين بلغ نحو 1.8 مليار جنيه، موضحًا أن الشركة ترغب فى سداده بالكامل فى ظل ارتفاع سعر الفائدة.



وأضاف فى حديثه لـ»المال»، أن سداد الديون المستحقة على الشركة ستكون عبر جزء من حصيلة طروحات تعتزم الشركة تنفيذها لشركاتها التابعة بالبورصة، بالإضافة إلى استغلال بعض من إيرادات الأنشطة الأخرى.



وأوضح أن شركته تخطط لطرح 5 – 6 شركات خلال 3 سنوات مقبلة، وتفاضل بين عدة كيانات تابعة، تعمل بمجالات «المبانى» و»المطاعم» و»الميكانيكا» و»النقل واللوجيستيات» و»الشمول المالى» و»صناعة الأغذية».



يذكر أن «راية القابضة» تمارس نحو 8 أنشطة رئيسية، منها مراكز الاتصالات «الكول سنتر» والتى طرحت فى البورصة، بجانب أنشطة تصنيع الأغذية والتجارة والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والداتا سنتر.



وكشف عن تخطيط «راية القابضة» تنفيذ ثانى طروحات شركاتها التابعة، إذ تعتزم قيد شركة «راية للتجارة والتوزيع»، وهى أكبر شركات الصيانة فى مصر ونيجيريا، خلال عام 2018 أو 2019.



وأوضح أن الشركة تستهدف طرح «راية للتجارة» خلال عام أو اثنين، مشيرا إلى أن حجم أعمال الشركة التابعة بلغ نحو 2 مليار جنيه سنويًا.



وأشار خليل، إلى أن شركته ستحتفظ فى طروحاتها المقبلة، وعلى رأسها «راية للتجارة والتوزيع» بحصة حاكمة، إذ ستتراوح الحصة المطروحة بين 25 – 49 %، كاشفًا أن الطرح سيكون عبارة عن زيادة رأسمال وطرح حصة من الأسهم الحالية.



وتقدم راية للتجارة والتوزيع 3 خدمات رئيسية، هى: البيع غير المباشر من خلال 8 آلاف نقطة بيع وخدمة البيع المباشر من خلال فروع راية وسلسلة الفروع التى تديرها الشركة لصالح «سامسونج» و«اتصالات مصر» و«ميجا ستور مصر» والخدمة الثالثة هى ما بعد البيع لعملائها.



وعلى صعيد صناعة الأغذية، كشف خليل، ان شركته ضخت استثمارات تقدر بـنحو 195 مليون جنيه حتى الان بمصنع السادات، والذى يقوم بإنتاج منتج «لذة» و»ايفرست» وهى عبارة عن «فراولة وخضار مجمد».



وأضاف ان شركته تخطط لإضافة خط انتاجى جديد بتكلفة استثمارية تصل لـ50 مليون جنيه، موضحًا ان الخط الجديد سيرفع طاقة المصنع بنحو 20 الف طن فى حين ان الخطين الحاليين تبلغ طاقتهم الانتاجية نحو 14 الف طن.



وأشار العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة «راية القابضة»، الى ان شركته نجحت فى تصدير كل انتاج المصنع الى روسيا وألمانيا، موضحًا ان الخط الجديد سيتم اضافته لإرتفاع الطلب على منتجات المصنع.



وأوضح خليل، ان «راية القابضة» تستهدف حجم أعمال لمصنع الأغذية خلال عام 2018 يقدر بنحو 200 مليون جنيه، لافتًا الى ان المصنع سيعمل بنصف طاقته الانتاجية فقط.



وفيما يتعلق بمصنع السيارات، كشف خليل، ان شركته استحوذت على مصنع متوقف عن العمل بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة تتراوح بين 20 - 30 مليون جنيه.



وأضاف ان المصنع فى حاجة الى اعادة تأهيل وتجهيز من أجل اضافة خطوط «تجميع السيارات»، مشيرا الى ان تكلفة الاستحواذ شاملة عملية التجهيز، موضحًا ان ان شركته تتفاوض مع شركة أوروبية شهيرة بمجال صناعة السيارات، بهدف الحصول على حق المعرفة وتجميع منتجاتها محليا.



يذكر أن شركة راية القابضة كانت أعلنت مطلع الشهر الجارى عن رصد نحو 100 مليون جنيه لاختراق نشاط تجميع السيارات محليا.



وأوضح رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب بشركة «راية القابضة»، ان شركته حددت استثمارات المرحلة الأولى من عملية «تجميع السيارات» بقيمة 100 مليون جنيه، لافتا الى احتمالية زيادة الاستثمارات لاحقا عقب بدء عملية التجميع.



ولفت خليل، الى ان شركته تستهدف انتاج دراجات كهربائية وتوكتوك وسيارات نقل صغيرة خلال المرحلة الاولى من نشاط «تجميع السيارات»، متوقعا ظهور اولى ثمار النشاط الجديد فى منتصف 2018 المقبل.



وتابع قائلًا: ان «راية القابضة» تعتزم ضخ استثمارات بـ100 مليون جنيه خلال 4 – 5 شهور المقبلة، على أن يتم الاحتفال بإنتاج أول سيارة فى الاول من شهر يونيو المقبل.



وعاد خليل، موضحًا: ان الـ100 مليون جنيه المرصودة لمصنع السيارات ستكون مرحلة أولى من عمر ذلك النشاط، مشيرًا الى احتمالية ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك على حسب ظروف النشاط واحتياجاته.



وأكد العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة «راية القابضة»، ان شركته ستمول الـ100 مليون جنيه من مواردها الذاتية وجزءًا منها عبر الاقتراض البنكى، موضحًا فى الوقت ذاته ان تحديد طريقة التمويل بشكل نهائى ستتوقف على احتياجات الأنشطة الأخرى المالية.



وفيما يتعلق بمجمع المصانع بمحور قناة السويس، كشف خليل، ان شركته ستنتهى من الانشاءات الاولية وادخال المرافق قبل منتصف شهر مارس المقبل، موضحًا أن تحديد المصانع التى ستنقل للمجمع ستتوقف على مكان استيراد المواد الخام اللازمة، فمثلًا مدخلات انتاج مصنع السيارات ستأتى من دول جنوب شرق أسيا وهو ما سيؤدى الى نقل المصنع الى محور قناة السويس، فى حين ان مصنع المكرونة قد لا يتم انشاؤه فى مجمع محور قناة السويس نظرًا لإستيراد مواد الخام من الدقيق وخلافه من أوروبا.



وتمتلك «راية» نحو 48 شركة تابعة متنوعة فى عدة مجالات أبرزها «راية لمركز الاتصالات» و«راية لتكنولوجيا المعلومات والإدارة»، و«أمان» للمدفوعات الإلكترونية و«راية للاستثمارات والاستشارات» وأخرى للتأجير التمويلى، والصناعات الغذائية.



وحققت «راية القابضة» صافى ربح قدره 87,869 مليون جنيه خلال التسعة شهور المنتهية من العام الجارى، مقارنة بـ64,374 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



ويبلغ رأسمال «راية» 504.5 مليون جنيه موزعة على 100.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوزيع والتجزئة والدفع الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى.