شراكة بين ثروة وكريم لتمويل شراء السيارات

شركة كريم لطلب السيارات

إيمان القاضى – محمود جمال



علمت «المال» أن شركتى ثروة كابيتال، وكريم لخدمات نقل الركاب، عقدتا اتفاقية تقوم الأولى بمقتضاها بتمويل عمليات شراء السيارات للسائقين.



وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إنه تم توقيع الاتفاقية منذ شهر تقريبا، موضحة أن التمويل يشمل جميع أنواع السيارات، وسيتم إعلان تفاصيل الاتفاقية قريبا.



تعتبر «ثروة كابيتال» شركة قابضة تتبعها شركة كونتكت لتقسيط السيارات، ولديها رخص لعدة أنشطة مالية أخرى، من ضمنها الاستشارات المالية، ويبلغ رأسمالها 180 مليون جنيه، ويتضمن هيكل ملكيتها الصندوق المصرى الأمريكي، ويتشكل فريق إدارتها من حازم عمرو موسى، وعمرو لمعى، وحسام أبوجندية، ومجموعة مستثمرين أفراد.



وتقدم شركة كريم، خدمة حجز السيّارات عبر التطبيقات الذكيّة، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال المباشر بالمركز، وتأسست عام 2012، وتعمل فى 32 مدينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



واستحوذت «كريم» مؤخرا على شركة «سويفل» الناشئة، بقيمة 500 ألف دولار، وتقدم «سويفل» خدمة نقل الركاب بالحافلات، ويمكن الحجز، ودفع تكلفة الرحلة، عبر تطبيق على الهاتف المحمول.