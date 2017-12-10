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سيـــاســة
رئيس الأركان يلتقى دارسى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة
الأحد 10 ديسمبر 2017 10:27 ص
رئيس الأركان يلتقى دارسى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة
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رئيس الأركان يلتقى دارسى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة
بدور إبراهيم
قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بجولة تفقدية بأحد المنشآت، التعليمية للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية والإعداد والتنفيذ الجيد للتدريبات المشتركة لجميع المعاهد التعليمة بالقوات المسلحة.
وشاهد الفريق التعليق النهائى للتدريب المشترك لعدد من المعاهد التعليمية، حيث أشار إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة المنظومة التعليمية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم والمعايير العلمية والمهارية، لإعداد ضباط من الكوادر المؤهلة القادرة على تنفيذ مختلف المهام التى تسند إليهم فى مختلف الظروف والمواقف على أسس علمية، وأكد أن تأهيل الضباط القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه من الأهداف الرئيسية التى تحرص القوات المسلحة على تحقيقها وتوفير كافة الإمكانات لبناء قوة عصرية حديثة ترتكز على العلم والمعرفة والتدريب الجاد.
وقام رئيس الأركان بتكريم عدد من الضباط على مستوى المعاهد التعليمية تقديراً لتفوقهم وتميزهم فى التدريب، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة.
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