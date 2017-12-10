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الإسكندرية
مدارس الإسكندرية تخصص الحصة الأولى للتأكيد على عروبة القدس
الأحد 10 ديسمبر 2017 10:14 ص
المدارس
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المدارس
مها يونس
أصدر جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قرارا بتخصيص الحصة الأولى بجميع المدارس لجميع المراحل التعليمية بالإدارات الثماني للتأكيد على أن القدس عربية وعاصمة دولة فلسطين.
وطلب "ذكري" ضرورة تعريف الطلاب بتاريخ القدس وأن التجاوزات الأمريكية فى حق الشرعية الدولية يعد مساسا بوضع القدس وتعديا على جميع القرارات الدولية، قائلا: "ستظل مصر على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية اعتزازا بدورها القومي والمحوري".
ووفقا للمتابعات الميدانية تم رصد بعض المدارس التي قامت بتنفيذ التعليمات مثل مدرسة البيطاش الابتدائية بالعجمي، ومدرسة العقيد علي المصري ومدرسة مصطفى مشرفة بالمنتزه،مدرسة أم المؤمنين بإدارة وسط، مدرسة السادات الثانوية بغرب ومدرسة 25 يناير ببرج العرب.
جاء ذلك بالإضافة إلى مدرسة الأنفوشي الرسمية لغات، وأحمد لطفي، والزهراء الإعدادية بالجمرك، وخالد أبو إسماعيل بإدارة شرق، ومدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية، ومحمد على الزخرفية.
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