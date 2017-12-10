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اقتصاد وأسواق
الأطباء تطالب بمقاطعة الأدوية الأمريكية التى لها بدائل
الأحد 10 ديسمبر 2017 10:02 ص
شركات الأدوية والمستشفيات
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شركات الأدوية والمستشفيات
أحمد صبرى
دعت نقابة الأطباء جميع أعضاءها اليوم لمقاطعة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الأمريكية التى يوجد لها مثائل وبدائل من بلدان أخرى، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة على دعوة نقابة الصيادلة الدخول فى مبادرة مقاطعة الأدوية بعد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إن النقابة ستدعو جميع النقابات الطبية الفرعية للتواصل المباشر مع جموع الأطباء لحثهم على تطبيق قرار المقاطعة باعتباره أبسط ردود المجتمع المدنى على مثل هذه القرارات الهوجاء.
وأضاف: ندعو جموع المواطنين لمقاطعة البضائع الأمريكية التى يوجد لها بدائل، وذلك إلى أن يتم إلغاء هذا القرار الذى يعنى الاستهانة الواضحة بجميع البلدان العربية وشعوبها.
وأكد أن نقابة الأطباء تستنكر قرار الرئيس الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتؤكد أن هذا القرار يأتى ضمن سلسلة حلقات الانحياز السافر لإسرائيل على حساب الحقوق الشرعية المغتصبة.
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