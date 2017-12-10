واشنطن ترصد هزتين أرضيتين سببهما كوريا الشمالية

ترامب وكوريا الشمالية 8

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قال مسؤول في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الهيئة رصدت هزتين أرضيتين محدودتين، أمس السبت، من موقع اختبار نووي في كوريا الشمالية نجمتا على الأرجح من التجربة النووية الضخمة التي أجريت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.



وأضاف المسؤول، أن الهزتين جاءتا بقوة 2.9 و2.4 درجة على التوالي الساعة 06:13 و06:40 بتوقيت غرينتش.



ووفقا لـ"رويترز"، قالت الهيئة، إن الهزتين كانتا قرب موقع بانجي ري للتجارب النووية حيث أجرت كوريا الشمالية سادس وأكبر تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت سلسلة من الهزات الأرضية التي وقعت منذ إجراء تلك التجربة دفعت خبراء ومراقبين إلى توقع أنها ربما أسفرت عن تدمير الموقع الجبلي الواقع في شمال غرب كوريا الشمالية حيث تجرى التجارب.



وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر الماضي اكتمال القدرة النووية لبلاده بعد اختبار أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، قال عنه خبراء إنه يضع الأمريكتين في مرمى الصواريخ الكورية.

